Исинбаева — о соревнованиях по прыжкам с шестом на Олимпиаде в Токио: «Вы это видели? Жесть»
05:37
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева назвала жестью квалификационные соревнования по прыжкам с шестом на Олимпийских играх Токио.
Во время соревнований начался ливень, после которого яма для отталкивания стала мокрой, из-за чего у американки Сэнди Моррис сломался шест. Спортсменка Упала с высоты спиной на край мата, после чего не смогла продолжить выступление.
«Мои глаза, от всего происходящего вчера в секторе прыжков с шестом!
Вы это видели? Жесть...» — написала Исинбаева в Instagram.
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