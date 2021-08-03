Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева назвала жестью квалификационные соревнования по прыжкам с шестом на Олимпийских играх Токио.

Во время соревнований начался ливень, после которого яма для отталкивания стала мокрой, из-за чего у американки Сэнди Моррис сломался шест. Спортсменка Упала с высоты спиной на край мата, после чего не смогла продолжить выступление.

«Мои глаза, от всего происходящего вчера в секторе прыжков с шестом!

Вы это видели? Жесть...» — написала Исинбаева в Instagram.