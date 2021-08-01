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Иоланда Чен считает, что Клишина получила травму из-за отсутствия соревновательной практики

08:40
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Чемпионка мира по прыжкам в длину Иоланда Чен в разговоре с «СЭ» прокомментировала провальное выступление Дарьи Клишиной на Олимпиаде в Токио.

Дарья Клишина.Клишина вылетела, не выполнив ни одного результативного прыжка. Стоило ради этого ехать в Токио?

«Даша выглядела очень хорошо, она была готова на все сто процентов. Это было видно по двум прыжкам, которые она там сделала. Судя по всему, долгое отсутствие соревновательной практики сыграло роль. При первом прыжке она заступила сама, а при втором тренер неправильно скорректировал ей разбег. У нее чуть-чуть поехала нога на втором прыжке. Скорее всего, в этот момент произошла травма. Потом она пыталась размять ногу перед третьей попыткой, но спазм задней поверхности уже произошел. Очень жаль, Даша была хорошо готова. Если бы она попала на планку, ничего такого бы не было», — сказала Чен в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

1 августа Клишина получила травму и не смогла попасть в финал Олимпиады в прыжках в длину. 30-летняя спортсменка совершила заступ в первых двух попытках в квалификации. В третьей попытке Клишина не смогла выполнить прыжок, остановившись на разбеге. Россиянка покинула дорожку, держась за заднюю поверхность правого бедра.

Предположительно, она получила повреждение во время второй попытки.

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