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Глава World Athletics: «Совет решил, что 10 человек из России на Олимпиаде — это оптимальное число»

11:12
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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коэ ответил, почему было принято решение допустить к выступлению на Олимпиаде только 10 российских легкоатлетов.

— Позвольте мне быть с вами откровенным. У нас были большие обсуждения на Совете по поводу этой цифры (10 нейтральных спортсменов в Токио. — Прим. «СЭ»). Некоторые члены Совета считали, что их вообще тут быть не должно. Все подобные вопросы решаются в открытой дискуссии на Совете. Совет решил, что 10 человек — это оптимальное число. Вот почему их 10, — заявил Коэ.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с условием получения ими нейтрального статуса.

При этом на крупных международных турнирах, таких как Олимпийские игры в Токио, смогут выступить не более 10 российских спортсменов.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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