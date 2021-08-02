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Еще один белорусский спортсмен покинул страну после ситуации с Тимановской

2 августа 2021, 22:59
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Известный белорусский спортсмен покинул Белоруссию после ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской, сообщил журналист Еврорадио Дмитрий Лукашук в эфире Youtube-канала. Личность уехавшего спортсмена журналист не раскрывает.

«Только что мне написал один известный человек из спорта, что он только что переехал белорусскую границу, — цитирует журналиста by.tribuna.com. — Не буду уточнять, пока не получил разрешения от этого человека дать информацию о нем. Но факто остается фактом. Спортсмены уезжают из Беларуси».

Тимановская ранее раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. После этого ее попытались насильно вывезти из Токио в Минск.

Спортсменка получила гуманитарную визу в Польшу и собирается прибыть в эту страну из Токио, где проходит Олимпиада. Ее муж также покинул страну и отправился в Киев.

Игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/athletics/1099761343-zhurnalist-evroradio-lukashuk-mne-napisal-izvestnyj-chelovek-iz-sporta.html

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