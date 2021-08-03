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Элайн Томпсон-Эра выиграла 200-метровку и стала четырехкратной олимпийской чемпионкой

16:06

Элайн Томпсон-Эра с Ямайки выиграла золото Олимпиады в Токио в забеге на 200 метров.

Второй стала Кристин Мбома из Намибии. Замкнула тройку американка Габриэль Томас.

Напомним, что Томпсон-Эра также стала чемпионкой в забеге на 100 метров. Кроме того, она является победительницей Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на обеих дистанциях.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

200 м

Финал

1. Элайн Томпсон-Эра (Ямайка) — 21.53

2. Кристин Мбома (Намибия) — 21.81

3. Габриэль Томас (США) — 21.87

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