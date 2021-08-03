Элайн Томпсон-Эра выиграла 200-метровку и стала четырехкратной олимпийской чемпионкой
16:06
Элайн Томпсон-Эра с Ямайки выиграла золото Олимпиады в Токио в забеге на 200 метров.
Второй стала Кристин Мбома из Намибии. Замкнула тройку американка Габриэль Томас.
Напомним, что Томпсон-Эра также стала чемпионкой в забеге на 100 метров. Кроме того, она является победительницей Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на обеих дистанциях.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
200 м
Финал
1. Элайн Томпсон-Эра (Ямайка) — 21.53
2. Кристин Мбома (Намибия) — 21.81
3. Габриэль Томас (США) — 21.87
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