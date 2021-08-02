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Дмитрий Губерниев высказался в защиту белорусской легкоатлетки Тимановской

22:36
Кристина Тимановская. Фото Reuters
Кристина Тимановская. Фото Reuters
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по ситуации с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.

«Интересы спортсменов должны стоять во главе угла», — цитирует Губерниева «Комсомольская правда» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Комментатор добавил, что заставлять спортсменов принимать участие в соревнованиях, в которых они ранее не были заявлены, нельзя. По его мнению, для нее эстафета 4х400 была бы физически слишком сложной, так как спринтерша не может бежать 400 метров без подготовки.

Ранее стало известно, что Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где проходят летние Олимпийские игры. 24-летняя спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой о помощи.

До этого Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2020-v-tokio/guberniev-vystupil-v-zashhitu-timanovskoj/

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