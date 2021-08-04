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Десятиборец Шкуренев на Олимпиаде обновил личный рекорд в толкании ядра

06:08
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Российский легкоатлет Илья Шкуренев толкнул ядро на 14,95 метра в третьем этапе десятиборья на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, 30-летний спортсмен побил свой личный рекорд в этой дисциплине.

Он стал третьим в своей группе и девятым среди всех участников. Теперь у него 1833 очка.

Следующий этап в программе десятиборцев — прыжки в высоту.

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Евгений Козинов все материалы автора

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