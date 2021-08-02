Дарья Клишина: «Вчера я была готова физически как никогда в своей карьере»

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала в Instagram о своих попытках в квалификации Олимпиады-2020 в прыжках в длину.

«Обе попытки в квалификации показали, что вчера я была готова физически как никогда в своей карьере, — заявила Клишина. — После первой мы отнесли две стопы, но меня несло вперед».

В воскресенье, 1 августа, 30-летняя спортсменка совершила заступ в первых двух попытках в квалификации, а в третьей она не смогла выполнить прыжок, остановившись на разбеге из-за повреждения задней поверхности правого бедра. Клишина не смогла самостоятельно покинуть дорожку.

«На разбеге перед третьей попыткой я внезапно почувствовала боль в задней поверхности бедра, никогда до этого меня не беспокоящей. Я начала разбег и получила надрыв мышцы. Тем не менее, олимпийский опыт бесценен. Спасибо, Токио», — добавила Клишина.