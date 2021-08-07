ЦСКА поздравил Ласицкене с золотой медалью Игр в Токио

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Футбольный клуб ЦСКА поздравил спортсменку с этим знаковым достижением.

Поздравляем великую Марию Ласицкене с завоеванием золотой медали Олимпийских игр! ??? pic.twitter.com/k16yaojYbR — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2021

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира. Также в активе 28-летней россиянки две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.