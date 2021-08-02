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Белорусская легкоатлетка Тимановская должна улететь в Варшаву 4 августа

22:20
Кристина Тимановская. Фото Reuters
Кристина Тимановская. Фото Reuters
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская 4 августа должна отправиться в Варшаву. Он улетит прямым авиарейсом из Токио в Варшаву, сообщает Reuters.

Эту информацию подтвердил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил Тимановскую из забега на 200 метров на Олимпийских играх в Японии. Официальной причиной назвали «неудовлетворительное эмоционально-психологическое состояние спортсменки».

Однако легкоатлетка опровергла данную информацию. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской, она уже получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал действия Варшавы и выразил солидарность спортсменке.

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Иван Шитик все материалы автора

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