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Белорусская бегунья Тимановская покинула посольство Польши в Токио

01:31
Кристина Тимановская. Фото Instagram
Кристина Тимановская. Фото Instagram
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула посольство Польши в Токио, сообщает ТАСС. Вероятно, спортсменка направляется в аэропорт Нарита, откуда она вылетит в Варашаву. До этого она получила гуманитарную визу в Польшу.

Тимановская находилась в дипломатическом представительстве со 2 августа. В тот же день ей была выдана польская виза.

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 м без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/12052947

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Евгений Петров все материалы автора

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