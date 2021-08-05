Бельгийка Тьям стала чемпионкой в семиборье на Олимпиаде в Токио

Бельгийка Нафиссату Тьям завоевала золото в семиборье на Олимпиаде в Токио.

Спортсменка набрала 6791 балл по итогам соревнований. Второе место — у Анук Феттер из Нидерландов, на третьей строчке — ее соотечественница Эмма Остервегель.

Соревнования в женском семиборье проходили в семи дисциплинах: бег на 100 метров с барьерами, прыжки в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, прыжки в длину, метание копья и бег на 800 метров.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Семиборье

Итог

1. Нафиссату Тьям (Бельгия) — 6791

2. Анук Феттер (Нидерланды) — 6689

3. Эмма Остервегель (Нидерланды) — 6590