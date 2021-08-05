Бельгийка Тьям стала чемпионкой в семиборье на Олимпиаде в Токио
16:27
Бельгийка Нафиссату Тьям завоевала золото в семиборье на Олимпиаде в Токио.
Спортсменка набрала 6791 балл по итогам соревнований. Второе место — у Анук Феттер из Нидерландов, на третьей строчке — ее соотечественница Эмма Остервегель.
Соревнования в женском семиборье проходили в семи дисциплинах: бег на 100 метров с барьерами, прыжки в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, прыжки в длину, метание копья и бег на 800 метров.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Семиборье
Итог
1. Нафиссату Тьям (Бельгия) — 6791
2. Анук Феттер (Нидерланды) — 6689
3. Эмма Остервегель (Нидерланды) — 6590
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