Бегунья из Ямайки Томпсон выиграла золото Олимпиады на стометровке
15:56
Бегунья из Ямайки Элайн Томпсон стала обладательницей золотой медали Олимпйиских игр в Токио на дистацнии 100 метров. Она пробежала с олимпийским рекордом — 10.61 секунды.
Это повторение второго результат в истории. В 1988 так бежала Гриффит-Джойнер.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
100 м
Финал
1. Элайн Томпсон (Ямайка) — 10.61 OR
2. Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс (Ямайка) — 10.74
3. Шеричка Джексон (Ямайка) — 10.76
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