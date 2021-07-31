Бегунья из Ямайки Томпсон выиграла золото Олимпиады на стометровке

Бегунья из Ямайки Элайн Томпсон стала обладательницей золотой медали Олимпйиских игр в Токио на дистацнии 100 метров. Она пробежала с олимпийским рекордом — 10.61 секунды.

Это повторение второго результат в истории. В 1988 так бежала Гриффит-Джойнер.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

100 м

Финал

1. Элайн Томпсон (Ямайка) — 10.61 OR

2. Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс (Ямайка) — 10.74

3. Шеричка Джексон (Ямайка) — 10.76