Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал победу прыгуньи Марии Ласицкене на Олимпийских играх в Токио.

«Вера покидает последней, но все с самого начала складывалось не в ее пользу, — сказал Балахничев корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Был длинный сезон, также многочисленные травмы и отсутствие необходимой поддержки со стороны руководства. Мы знаем, что Мария спорила с ним достаточно много. Отсутствие международного опыта — тоже отрицательный момент в подготовке».

Ласицкене оказалась единственной спортсменкой, которой удалось взять высоту 2,04 метра.

«Тем не менее, что показывала сегодня Мария, — великолепно! Это не очень выразительные попытки на высоте 1,90 и чем выше она прыгала, тем увереннее чувствовала себя. Так чувствуют настоящие чемпионы. Мария приобретала уверенность, пока остальные атлеты теряли что-то из своего опыта от каждой новой высоты. Это заслуженная победа, потому что она прошла такой спортивный жизненный путь, который должен был закончиться победой на Олимпийских играх», — заявил Балахничев.