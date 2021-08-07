Вице-чемпионка Олимпийских игр-2020 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова оценила результат российской сборной на играх в Токио-2020.

— Отлично себя чувствую в окружении болельщиков и семьи. Очень рада всех видеть. Давно не была дома: сначала Новогорск, потом акклиматизация в Токио, поэтому очень по всем соскучилась.

— Ты осознаешь факт того, что у тебя единственная российская медаль по легкой атлетике? (Интервью было записано до выступления Марии Ласицкене, — прим. «СЭ»).

— Сегодня еще прыгает Маша, поэтому надеюсь, что я буду не единственной. Жалко, что у ребят не получилось, но в целом каждый настроился, каждый готовился, как мог. Все выложились по полной, так просто вышло. Рада, что я с медалью.

— Как тебе Токио?

— Нам нельзя было выходить, грубо говоря, за забор, но из окон автобуса смотрели на улицы. Токио — очень красивый город, как мне показалось. Очень жалко, что нельзя было посмотреть. Олимпийская деревня — супер.

7 августа российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой на играх в Японии.