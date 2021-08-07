Анжелика Сидорова: «Не готова говорить о Париже, пока это очень преждевременно»

Вице-чемпионка Олимпийских игр-2020 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова рассказала «СЭ» о планах на Олимпиаду в Париже-2024

— Как выглядела процедура допинг-контроля?

— Происходило все как обычно. Взяли по приезде, после соревнований.

— Какие у тебя впереди планы?

— Сезон, как ни странно, не закончился. Будем тренироваться. Надеюсь, еще несколько стартов будет.

— Увидим тебя в Париже?

— Сейчас не готова об этом говорить. Почему? Не думала об этом. Еще до дома не доехала, а меня уже спрашивают про следующую Олимпиаду. Это очень преждевременно.

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) начнутся 26 июля 2024 года и завершатся 11 августа.