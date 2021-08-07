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Американские легкоатлетки выиграли золото Олимпиады в Токио в эстафете 4х400 метров

15:45
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Женская сборная США выиграла золото Олимпиады в Токио в эстафете 4х400 метров. Второй стала сборная Польши. Замкнула тройку команда Ямайки.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Эстафета 4х400 м

Финал

1. США — 3:16.85

2. Польша — 3:20.53

3. Ямайка — 3:21.24

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