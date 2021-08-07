Американские легкоатлетки выиграли золото Олимпиады в Токио в эстафете 4х400 метров
15:45
Женская сборная США выиграла золото Олимпиады в Токио в эстафете 4х400 метров. Второй стала сборная Польши. Замкнула тройку команда Ямайки.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Эстафета 4х400 м
Финал
1. США — 3:16.85
2. Польша — 3:20.53
3. Ямайка — 3:21.24
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