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Американская бегунья Атинг Мо стала олимпийской чемпионкой на дистанции 800 метров

15:34
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Американская легкоатлетка Атинг Мо выиграла золото Олимпиады в Токио в забеге на 800 метров.

Второе место заняла британка Кили Ходжкинсон. Замкнула тройку Раэвин Роджерс из США.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

800 м

Финал

1. Атинг Мо (США) — 1:55.21

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1:55.88

3. Раэвин Роджерс (США) — 1:56.81

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