Американская бегунья Атинг Мо стала олимпийской чемпионкой на дистанции 800 метров
15:34
Американская легкоатлетка Атинг Мо выиграла золото Олимпиады в Токио в забеге на 800 метров.
Второе место заняла британка Кили Ходжкинсон. Замкнула тройку Раэвин Роджерс из США.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
800 м
Финал
1. Атинг Мо (США) — 1:55.21
2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1:55.88
3. Раэвин Роджерс (США) — 1:56.81
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