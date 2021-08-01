Акименко рассказал, почему не смог побороться за медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио
17:20
Российский прыгун в высоту Михаил Акименко прокомментировал свой результат в финале Олимпиады в Токио. Он занял шестое место (2.33).
«Состояние, если честно, было не идеальное. Не знаю, почему. Может, что-то упустил в подготовке. Или сказалась акклиматизация. В общем, на что готов, на то и напрыгал. После того, как закончил выступление, вместе с Ильей Иванюком болели за Макса Недосекова и Баршима», — приводит слова Акименко пресс-служба ОКР.
Еще один россиянин Илья Иванюк стал девятым (2.30).
Первое место разделили Мутаз Эсса Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии. Они показали идентичные результаты — 2.35.
Дополнительная информация:
Читайте также
Павлюченкова и Рублев выиграли российский финал Олимпиады. Золото и серебро в миксте — первые для нашей сборной в истории
1
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю