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Акименко рассказал, почему не смог побороться за медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио

17:20
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Российский прыгун в высоту Михаил Акименко прокомментировал свой результат в финале Олимпиады в Токио. Он занял шестое место (2.33).

«Состояние, если честно, было не идеальное. Не знаю, почему. Может, что-то упустил в подготовке. Или сказалась акклиматизация. В общем, на что готов, на то и напрыгал. После того, как закончил выступление, вместе с Ильей Иванюком болели за Макса Недосекова и Баршима», — приводит слова Акименко пресс-служба ОКР.

Еще один россиянин Илья Иванюк стал девятым (2.30).

Первое место разделили Мутаз Эсса Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии. Они показали идентичные результаты — 2.35.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/3032

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