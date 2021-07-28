Миниатюрный рост и спортивное тело. Как выглядит новая звезда российской гимнастики Ангелина Мельникова

У новой звезды российской гимнастики — небольшой рост и очень спортивное тело.

Ангелину Мельникову не назовешь открытием этой Олимпиады, если говорить об известности. В составе сборной на прошлых Олимпийских играх в Рио она играла не последнюю роль, хоть и была в тени более именитых партнерш по команде. Пять лет назад наши девушки завоевали серебро, сегодня — Ангелина, набравшаяся опыта и лидерских качеств — ведет сборную к золоту.

Да, конечно можно держать в голове тот факт, что американка Симона Байлз, устроившася непонятный демарш из-за психологического состояния, «помогла» нашей команде, но это не отменяет того факта, что российские девушки во главе с Мельниковой сделали все, чтобы золотые медали Токио уехали в Россию.

Кстати, вот что Ангелина ответила вопрос о самоустранении американской гимнастки: «Нас не должно было это отвлекать, мы были сконцентрированы на своих программах. Настраивались, что нужно сделать все по максимуму, и не обращали ни на что внимания.»

И это сработало. Теперь 21-летняя миниатюрная девушка (рост — удивительные 151 см) завоевывает лучшую награду в своей спортивной карьере. Перескакивая золото ЧМ, потому что оно Геле покориться не успело. Будем надеяться, что через три года Мельникова, которая теперь уверена в своих силах и по-взрослому воспринимает спорт и тренировки, будет в строю и повезет сборную покорять новые вершины — парижские.