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Журова — о снятии Байлз с Олимпиады: «У нее определенные проблемы с детства. Но на нашу победу это не повлияло»

10:55
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала снятие американки Симоны Байлз по ходу соревнований на Олимпиаде в Токио.

Симона Байлз.Байлз отказалась от участия в многоборье, чтобы сосредоточиться на своем здоровье

«Вопрос о состоянии здоровья Симоны Байлз нужно решать ее врачам. Гимнастика — серьезный и травмоопасный вид спорта. Если тренерский состав и врачи видят, что у спортсменки есть проблемы, тогда никто ее не допустит на соревнования, и это совершенно нормально. Мы знаем, что именно у нее есть терапевтическое разрешение на применение разнообразных препаратов, регулирующих психику. Насколько я помню, к ней уже предъявляли претензии, но у нее действительно определенные проблемы идут с детства. Видимо, не получилось с помощью препаратов откорректировать ее состояние, боялись, что будет какая-то травма. Поэтому порекомендовали сняться», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Журова считает, что отсутствие Байлз не повлияло на нашу победу.

«Наша победа только наша победа. Не надо ориентироваться, что кто-то снялся. Это вообще неправильно. Надеюсь, что девочки даже не обращали на это внимание. Они просто выполняли свою работу и сделали ее отлично. Это огромная гордость и радость за наших девчонок. Поэтому смотреть, что там делают другие, нет смысла. Каждый может ошибиться. Тут каждые полбалла играют роль. Лучше надеть шоры и выполнять свою программу, не обращая внимания на ошибки противников», — добавила Журова «СЭ».

Ранее причиной снятия 24-летней американки называли травму, которую она получила при падении во время исполнения опорного прыжка.

Российская команда набрала 169,528 балла. Второе место заняла сборная США — 166,096, на третьем месте — Великобритания с 164,096. У американок по ходу турнира снялась лидер Симона Байлз.

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