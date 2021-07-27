Тарасова эмоционально отреагировала на победу российских гимнасток на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном первенстве на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«Мы счастливы! Сколько лет все ждали... И как девочки рады! Они порадовали всю страну! Я хочу, чтобы они знали, что мы вместе с ними», — сказала Тарасова «СЭ».

27 июля российская команда набрала 169,528 балла в командном многоборье. В составе сборной России выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).

Эта золотая медаль стала для России шестой на Играх в Токио и второй в спортивной гимнастике. Вчера, 26 июля, мужская сборная России выиграла золото в командном первенстве.