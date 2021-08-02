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Светлана Хоркина: «Рада медалям гимнастов на Олимпиаде, но можно и лучше»

19:20
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«От всей души поздравляю Дениса Аблязина — умница, — цитирует Хоркину «Газета.Ru». — И Никита Нагорный, если бы шаги не делал чуть-чуть большие, тоже боролся бы за пьедестал. Но я грущу не только, что Денис и Никита не первые. Грущу, что Геля Мельникова не первая на вольных упражнениях. И на брусьях Ильянкова не первая.

На данный момент я очень довольна, хотя предела совершенству нет. Есть и второе, и третье, и первые места. Конечно, чем больше медалей, и золотых и серебряных, тем лучше. Я очень довольна выступлением. Еще раз говорю: но можно и лучше!

Завтра заключительный день соревнований, и наши спортсмены принимают участие в них и на бревне, и ребята на параллельных брусьях и на перекладине. Будем болеть и за ребят, и за девчонок. Пусть удача улыбнется нам и все получится у ребят».

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры не состоялись в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/02/n_16330610.shtml

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