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Симона Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио

06:28
Симона Байлз. Фото Reuters
Симона Байлз. Фото Reuters
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики США.

«Симона снялась с финала в вольных упражнениях. Она примет решение по поводу участия в соревнованиях на бревне позднее. В любом случае, мы с тобой, Симона», — говорится в публикации в официальном Twitter Федерации спортивной гимнастики США.

Ранее 24-летняя Байлз снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, а также отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио.

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Иван Торопцев все материалы автора

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