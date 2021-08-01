Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики США.

«Симона снялась с финала в вольных упражнениях. Она примет решение по поводу участия в соревнованиях на бревне позднее. В любом случае, мы с тобой, Симона», — говорится в публикации в официальном Twitter Федерации спортивной гимнастики США.

Simone has withdrawn from the event final for floor and will make a decision on beam later this week. Either way, we're all behind you, Simone. — USA Gymnastics (@USAGym) August 1, 2021

Ранее 24-летняя Байлз снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, а также отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио.