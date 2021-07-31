Симона Байлз снялась с еще двух финалов на Олимпийских играх

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз приняла решение отказаться от участия в финалах соревнований в опорном прыжке и брусьях на Олимпийских играх, сообщает ESPN.

Федерация спортивной гимнастики США вскоре сообщит, будет ли спортсменка участвовать в вольных упражнениях и на бревне.

Напомнии, ранее Байлз уже отказалась от участия в командном и индивидуальном многоборьях.

По неофициальной информации, спортсменка сейчас испытывает не физические, а психические проблемы. У спортсменки давно диагностирован синдром дефицита внимания и есть терапевтическое исключение на препараты, нейтрализующие болезненное состояние. Но в Японии эти лекарства запрещены.