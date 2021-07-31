Олимпиада
Токио-2020
Спортивная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Спортивная гимнастика

Симона Байлз снялась с еще двух финалов на Олимпийских играх

05:31
Симона Байлз. Фото Instagram
Симона Байлз. Фото Instagram
Теги:

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз приняла решение отказаться от участия в финалах соревнований в опорном прыжке и брусьях на Олимпийских играх, сообщает ESPN.

Симона Байлз.Байлз объяснила снятие с участия в Олимпийских играх

Федерация спортивной гимнастики США вскоре сообщит, будет ли спортсменка участвовать в вольных упражнениях и на бревне.

Напомнии, ранее Байлз уже отказалась от участия в командном и индивидуальном многоборьях.

По неофициальной информации, спортсменка сейчас испытывает не физические, а психические проблемы. У спортсменки давно диагностирован синдром дефицита внимания и есть терапевтическое исключение на препараты, нейтрализующие болезненное состояние. Но в Японии эти лекарства запрещены.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Как бюрократы отобрали у России олимпийскую медаль. Трагедия легкоатлета Моргунова, который в Токио боролся бы за награды
Дичь в Самаре. Игроки «Крыльев» чуть не подрались прямо на поле в матче со «Спартаком»
Россия потерпела первое поражение в Токио. Но первое место в группе все равно уже не упустит
Прогноз Олимпиады на 31 июля: пять медалей и минимум одно золото для России
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд