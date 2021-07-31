Симона Байлз снялась с еще двух финалов на Олимпийских играх
05:31
Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз приняла решение отказаться от участия в финалах соревнований в опорном прыжке и брусьях на Олимпийских играх, сообщает ESPN.
Федерация спортивной гимнастики США вскоре сообщит, будет ли спортсменка участвовать в вольных упражнениях и на бревне.
Напомнии, ранее Байлз уже отказалась от участия в командном и индивидуальном многоборьях.
По неофициальной информации, спортсменка сейчас испытывает не физические, а психические проблемы. У спортсменки давно диагностирован синдром дефицита внимания и есть терапевтическое исключение на препараты, нейтрализующие болезненное состояние. Но в Японии эти лекарства запрещены.
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