Симона Байлз: «Любовь и поддержка заставили меня осознать, что я больше, чем мои достижения и гимнастика»
06:44
Американская гимнастка Симона Байлз после снятия с личного многоборья на Олимпиаде в Токио опубликовала новый пост в Twitter.
«Излияние любви и поддержки, которое я получила, заставило меня осознать, что я больше, чем мои достижения и гимнастика, в которые я никогда по-настоящему не верила», — написала Байлз.
28 июля стало известно, что 24-летняя Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.
the outpouring love & support I've received has made me realize I'm more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before. ?— Simone Biles (@Simone_Biles) July 29, 2021
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