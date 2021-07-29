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Симона Байлз: «Любовь и поддержка заставили меня осознать, что я больше, чем мои достижения и гимнастика»

06:44
Симона Байлз. Фото Reuters
Симона Байлз. Фото Reuters
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Американская гимнастка Симона Байлз после снятия с личного многоборья на Олимпиаде в Токио опубликовала новый пост в Twitter.

«Излияние любви и поддержки, которое я получила, заставило меня осознать, что я больше, чем мои достижения и гимнастика, в которые я никогда по-настоящему не верила», — написала Байлз.

28 июля стало известно, что 24-летняя Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.

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Сергей Разин все материалы автора

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