Российская экс-теннисистка Мария Шарапова на своей странице в Twitter прокомментировала победу женской сборной России по спортивной гимнастике в многоборье Олимпиады в Токио.

«Красиво, элегантно и без страха», — написала Шарапова.

Российская команда, за которую выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразована, на Играх в Токио набрала 169,528 балла.