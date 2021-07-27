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Шарапова — о победе спортивных гимнасток на Олимпиаде: «Красиво, элегантно и без страха»

16:22
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Российская экс-теннисистка Мария Шарапова на своей странице в Twitter прокомментировала победу женской сборной России по спортивной гимнастике в многоборье Олимпиады в Токио.

«Красиво, элегантно и без страха», — написала Шарапова.

Российская команда, за которую выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразована, на Играх в Токио набрала 169,528 балла.

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