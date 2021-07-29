Олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Ахаимова может завершить карьеру

Вера Киряшова, личный тренер российской гимнастки Лилии Ахаимовой, рассказала о возможном завершении карьеры спортсменки.

«О послеолимпийских планах мы с Лилией еще не говорили. Но я думаю, ей надо поставить заключительную точку, все-таки ей уже 24 года, у нее больные ноги. Последние пять лет больные голеностопы не позволяют ей делать нормальные приземления. Эта проблема у нее давно, я ее уже взяла к себе с разбитыми голеностопами.

Я думаю, ей стоит дать дорогу молодым. Пусть спокойно занимается личной жизнью и чем угодно еще. Думаю, Лилия тоже склоняется к уходу. Сейчас ей очень тяжело преодолевать все», — приодит слова Ахаимовой ТАСС.

Ахаимова вместе Викторией Листуновой, Ангелиной Мельниковой и Владиславой Уразовой завоевала золото в командном многоборье.