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Олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Ахаимова может завершить карьеру

07:50
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Вера Киряшова, личный тренер российской гимнастки Лилии Ахаимовой, рассказала о возможном завершении карьеры спортсменки.

«О послеолимпийских планах мы с Лилией еще не говорили. Но я думаю, ей надо поставить заключительную точку, все-таки ей уже 24 года, у нее больные ноги. Последние пять лет больные голеностопы не позволяют ей делать нормальные приземления. Эта проблема у нее давно, я ее уже взяла к себе с разбитыми голеностопами.

Я думаю, ей стоит дать дорогу молодым. Пусть спокойно занимается личной жизнью и чем угодно еще. Думаю, Лилия тоже склоняется к уходу. Сейчас ей очень тяжело преодолевать все», — приодит слова Ахаимовой ТАСС.

Ахаимова вместе Викторией Листуновой, Ангелиной Мельниковой и Владиславой Уразовой завоевала золото в командном многоборье.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12012825

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Сергей Разин все материалы автора

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