Олимпиада-2020, спортивная гимнастика, мужчины: смотреть финал вольных упражнений
10:00
В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде в Токио будут разыграны медали в отдельных видах многоборья по спортивной гимнастике у мужчин.
В финале вольных упражнений примет участие россиянин Никита Нагорный. Начало — в 11.00 мск.
Смотреть прямые трансляции финалов в спортивной гимнастике на Олимпиаде 1 августа можно на Первом канале (и сайте компании).
Все события девятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
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