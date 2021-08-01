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Олимпиада-2020, спортивная гимнастика, мужчины: смотреть финал вольных упражнений

10:00
Никита Нагорный. Фото Getty Images
Никита Нагорный. Фото Getty Images
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В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде в Токио будут разыграны медали в отдельных видах многоборья по спортивной гимнастике у мужчин.

В финале вольных упражнений примет участие россиянин Никита Нагорный. Начало — в 11.00 мск.

Смотреть прямые трансляции финалов в спортивной гимнастике на Олимпиаде 1 августа можно на Первом канале (и сайте компании).

Все события девятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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Руслан Абушкин все материалы автора

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