Олимпиада-2020, спортивная гимнастика, мужчины: смотреть финал упражнений на коне

В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде в Токио будут разыграны медали в отдельных видах многоборья по спортивной гимнастике у мужчин.

В финале упражнений на коне примет участие россиянин Давид Белявский. Начало — в 12.41 мск.

Смотреть прямые трансляции финалов в спортивной гимнастике на Олимпиаде 1 августа можно на Первом канале (и сайте компании).

Все события девятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.