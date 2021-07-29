Олимпиада-2020: спортивная гимнастика 29 июля, время начала и где смотреть прямую трансляцию
12:50
В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх состоится финал в личном многоборье у гимнасток. Начало — в 13.50 (мск).
Трансляция на канале «Россия 1» и на сайте «Смотрим.ру».
Россию представят олимпийские чемпионки Токио в командном многоборье Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.
После снятия с турнира американки Симоны Байлз главными соперницами россиянок станут еще одна представительница США Суниса Ли, бразильянка Ребека Андраде и бельгийка Нина Дервель.
Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля
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