Олег Матыцин поздравил гимнастку Мельникову с бронзовой медалью Олимпиады

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил гимнастку Ангелину Мельникову с бронзовой медалью, завоеванной на Олимпиаде в Токио в индивидуальном многоборье.

«Поздравляю Ангелину Мельникову, тренеров сборной и Федерацию спортивной гимнастики с олимпийской «бронзой» в личном многоборье. Наша спортсменка стабильно выступила на соревнованиях и заслуженно вошла в число призеров Игр в Токио в этой сложной дисциплине. Этой «бронзой» Ангелина Мельникова в очередной раз подтвердила, что является одной из сильнейших гимнасток в мире.

Уверен, что лидер нашей сборной поборется за награды в соревнованиях на отдельных снарядах, в которых Ангелина выступит в трех видах программы. Желаю удачи ей и Анастасии Ильянковой, Виктории Листуновой, Лилии Ахаимовой и Владиславе Уразовой, которые также будут защищать честь России в индивидуальных упражнениях.

Российские гимнасты и гимнастки выиграли в Токио уже четыре медали, вся страна восхищается их результатами. Надеюсь, наша поддержка придаст им сил в заключительных видах олимпийской программы», — сказал Олег Матыцин.

Сегодня, 29 июля, российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье Олимпиады в Токио. Ранее Никита Нагорный также выиграл бронзу в этой дисциплине. В командном многоборье российские женская и мужская команды выиграли золото.