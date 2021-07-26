Нагорный сравнил победу российских гимнастов на Олимпиаде с тайфуном
Олимпийский чемпион 2020 года гимнаст Никита Нагорный сравнил победу российских гимнастов с тайфуном.
— Помните, утром была новость, что в Токио ожидается тайфун? — начал Нагорный. — Так вот, мы и есть тот тайфун! Он пришел, взял свое и теперь тайфуна не будет. Я всегда знал, что каждый из ребят заслуживает этой награды. Мы команда победителей, это правда. Про Артура уже все слышали (Далалоян три месяца назад перенес операцию на ахилле — Прим. «СЭ»). Мы все ему поверили и знали, чо он выйдет и свое сделает. Это было понятно на интуитивном уровне. У Дениса (Аблязина — Прим. «СЭ») две железки в ноге, титановые пластины. Давид (Белявский) вообще у нас собрал полную коллекцию наград со всех соревнований — Универсиады, чемпионатов мира, Европы и вот теперь Олимпиады. И еще спасибо огромное нашим тренерам, врачу, который каждый вечер выслушивал нытье... Хотя нет, ребята не ныли, это только я ныл!
— Что вы чувствовали после того, как закончили вольные упражнения?
— У меня вольные немного не задались. В принципе, я понимал, что сделал на нужную оценку. Но мало ли, вдруг бы судьи захотели отдать победу хозяевам?
— Почему вы не делали на вольных свой именной элемент?
— У нас по плану было три разных комбинации. Давид у нас считал оценки и сказал, чтобы я делал упрощенную. Но у меня и там произошел сбой, поэтому пришлось придумывать комбинацию на ходу. Был очень уже уставший после всех снарядов. Сделал бы сложный вариант, если бы было нужно? Конечно, бы сделал!
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю