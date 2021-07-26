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Нагорный сравнил победу российских гимнастов на Олимпиаде с тайфуном

18:05
Никита Нагорный. Фото AFP
Никита Нагорный. Фото AFP
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Олимпийский чемпион 2020 года гимнаст Никита Нагорный сравнил победу российских гимнастов с тайфуном.

Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин.Команда супергероев! Самая долгожданная победа России на Олимпиаде

— Помните, утром была новость, что в Токио ожидается тайфун? — начал Нагорный. — Так вот, мы и есть тот тайфун! Он пришел, взял свое и теперь тайфуна не будет. Я всегда знал, что каждый из ребят заслуживает этой награды. Мы команда победителей, это правда. Про Артура уже все слышали (Далалоян три месяца назад перенес операцию на ахилле — Прим. «СЭ»). Мы все ему поверили и знали, чо он выйдет и свое сделает. Это было понятно на интуитивном уровне. У Дениса (Аблязина — Прим. «СЭ») две железки в ноге, титановые пластины. Давид (Белявский) вообще у нас собрал полную коллекцию наград со всех соревнований — Универсиады, чемпионатов мира, Европы и вот теперь Олимпиады. И еще спасибо огромное нашим тренерам, врачу, который каждый вечер выслушивал нытье... Хотя нет, ребята не ныли, это только я ныл!

— Что вы чувствовали после того, как закончили вольные упражнения?

— У меня вольные немного не задались. В принципе, я понимал, что сделал на нужную оценку. Но мало ли, вдруг бы судьи захотели отдать победу хозяевам?

— Почему вы не делали на вольных свой именной элемент?

— У нас по плану было три разных комбинации. Давид у нас считал оценки и сказал, чтобы я делал упрощенную. Но у меня и там произошел сбой, поэтому пришлось придумывать комбинацию на ходу. Был очень уже уставший после всех снарядов. Сделал бы сложный вариант, если бы было нужно? Конечно, бы сделал!

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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