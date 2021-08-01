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Нагорный — о выступлении в вольных упражнениях Олимпиады: «Я сегодня облажался»

12:11
Никита Нагорный. Фото AFP
Никита Нагорный. Фото AFP
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Олимпийский чемпион-2020 в командном многоборье Никита Нагорный после финала вольных упражнений на играх в Токио (Япония) прокомментировал свое выступление.

Ранее, 1 августа, 24-летний Нагорный в финале вольных упражнений допустил ошибку на своем именном элементе и занял седьмое место.

— Грустно, обидно, а что поделать, — сказал Нагорный. — Я сегодня облажался. Это не те соревнования, где можно пробовать программу. Здесь нужно выходить и делать. У меня была задача попасть в финал и делать здесь эту программу. Если ты не можешь, не тянешь — ну, не выступай тогда. Нельзя выходить так, как я вышел. Можно, конечно, сказать, что уже есть золотая медаль, есть личная медаль... Но все равно. Буду готовиться, есть день на отдых, а потом финал на опорном прыжке, где я действующий чемпион мира.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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