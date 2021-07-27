Милонов считает, что российские гимнастки показали несгибаемый характер на Олимпиаде

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«В очередной раз наши девчонки демонстрируют несгибаемый характер. Парням стоит уже поспешить за ними в плане наград. В основном все радостные события приносят нам девчонки. Такие победы должны послужить толчком к тому, чтобы мальчики и девочки выбирали не только сиюминутные модные виды спорта. В мире очень много спортивных дисциплин. Каждый вид спорта по-своему прекрасен и чудесен. Я считаю, что мы должны использовать победы как лучшую пропаганду спорта среди тех, кто делает первые шаги в этом направлении», — сказал Милонов «СЭ».

27 июля российские гимнастки выиграли золотые медали в командном первенстве. В составе нашей женской команды выступили: Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Второе место заняла сборная США (166,096), на третьем — Великобритания (164,096).