Российская гимнастка Ангелина Мельникова идет на третьем месте в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио после опорного прыжка.

Лидирует бразильянка Ребека Андраде.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Многоборье

Смена 1

1. Ребека Андраде (Бразилия) — 15,300

2. Джейд Кэйри (США) — 15,200

3. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,633

4. Суниса Ли (США) — 14,600

5. Владислава Уразова (Россия) — 14,500