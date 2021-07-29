Мельникова — третья после опорного прыжка в многоборье на Олимпиаде
14:20
Российская гимнастка Ангелина Мельникова идет на третьем месте в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио после опорного прыжка.
Лидирует бразильянка Ребека Андраде.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Многоборье
Смена 1
1. Ребека Андраде (Бразилия) — 15,300
2. Джейд Кэйри (США) — 15,200
3. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,633
4. Суниса Ли (США) — 14,600
5. Владислава Уразова (Россия) — 14,500
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