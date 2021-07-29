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Мельникова — третья после брусьев в многоборье на Олимпиаде в Токио

15:05
Ангелина Мельникова. Фото AFP
Ангелина Мельникова. Фото AFP
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова продолжает занимать третье место в индивидульном многоборье на Олимпиаде в Токио. После второго вида программы — брусьев — у спортсменки 29,533 балла.

Лидирует бразильянка Ребека Андраде.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Многоборье

Смена 2

1. Ребека Андраде (Бразилия) — 29,966 (14,666)

2. Суниса Ли (США) — 29,900 (15,300)

3. Ангелина Мельникова (Россия) — 29,533 (14,900)

4. Владислава Уразова (Россия) — 29,366 (17,866)

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