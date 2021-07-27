Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поздравила сборную России с победой в командном многоборье.

«Я плачу. Поздравляю с исторической победой, с первой в новейшей истории России! Моя мечта сбылась. Понервничать нас девчонки заставили, но ничего. Я говорила, что непобедимых нет. Как только мы начинаем уверенно идти — у других сбои. Только уверенно, только на победу. Всегда. Девочки молодцы! Поздравляю весь тренерский штаб, родителей, семьи, хотя они все еще молодые красавицы, школы и первых тренеров. Ура!», — сказала Хоркина.

Российская команда набрала 169,528 балла. В составе сборной России выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).

Эта золотая медаль стала для России шестой на Играх в Токио и второй в спортивной гимнастике. Напомним, что вчера, 26 июля мужская сборная России выиграла золото в командном первенстве.