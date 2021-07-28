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Хашимото лидирует в многоборье после первого снаряда, Нагорный — 6-й, Далалоян — 11-й

13:46
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На Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в личном многоборье по спортивной гимнастике.

В финале выступят россияне Никита Нагорный и Артур Далалоян.

Никита Нагорный шестой, Артур Далалоян одиннадцатый после первого упражнения. Следующий снаряд — конь.

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Иван Шитик все материалы автора

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