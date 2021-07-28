Хашимото лидирует в многоборье после первого снаряда, Нагорный — 6-й, Далалоян — 11-й
13:46
На Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в личном многоборье по спортивной гимнастике.
В финале выступят россияне Никита Нагорный и Артур Далалоян.
Никита Нагорный шестой, Артур Далалоян одиннадцатый после первого упражнения. Следующий снаряд — конь.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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