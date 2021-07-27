Гимнастка Уразова рассказала, как справилась с эмоциями после падения на бревне
17:30
Российская спортивная гимнастка Владислава Уразова рассказала, как справилась с эмоциями после падения на бревне в многоборье Олимпиады в Токио.
— Влада, как переживала Бревно?
— На бревне очень переживала, было волнение.
— Как удалось собраться на вольных, ты так круто их сделала!
— Уверенность, талант. Поддержка всей страны и команды, мы это чувствовали.
Российская команда, за которую выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Уразова, на Играх в Токио набрала 169,528 балла. Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).
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