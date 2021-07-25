Гимнастка Листунова сказала, что отсутствие болельщиков на Олимпиаде придает ей уверенности

Российская гимнастка Виктория Листунова заявила, что из-за отсутствия зрителей на трибунах на Олимпийских играх в Токио чувствует себя спокойнее.

Из-за пандемии коронавируса организаторы Олимпиады решили не допускать болельщиков на трибуны.

«На этой Олимпиаде нет зрителей, и мне кажется, что чувствую себя даже поспокойнее, чем обычно. Думала, что меня будет сильнее корежить от волнения, но все-таки собралась и сделала. Не все получилось, но все же рада, что прошла без падений», — сказала Листунова.

В Токио Листунова претендует на участие в финалах в упражнении на бревне, в вольных упражнениях и командном многоборье.