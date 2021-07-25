Олимпиада
Токио-2020
Спортивная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Спортивная гимнастика

Гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры после выступления на восьмой Олимпиаде

14:12
Теги:

Гимнастка Оксана Чусовитина из Узбекистана объявила о завершении карьеры после выступления на восьмой Олимпиаде. Она является рекордсменкой по числу участий в Играх среди гимнастов.

«Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.

В 2016 году ее включили в Книгу рекордов Гиннесса как единственную в мире участницу семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

На Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11981927

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Олимпиада-2020: Япония догнала Китай по золотым медалям, у России — первая победа на Играх
Девушка узнала из записки, что ее видит голой в ванной вся улица
Морской парад с участием кораблей ТОФ и ВМС Вьетнама состоялся во Владивостоке
Какая вы мебель по знаку зодиака
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд