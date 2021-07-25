Гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры после выступления на восьмой Олимпиаде

Гимнастка Оксана Чусовитина из Узбекистана объявила о завершении карьеры после выступления на восьмой Олимпиаде. Она является рекордсменкой по числу участий в Играх среди гимнастов.

«Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.

В 2016 году ее включили в Книгу рекордов Гиннесса как единственную в мире участницу семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

На Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве.