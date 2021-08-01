Гимнастка Ахаимова подвела итог своего выступления в опорном прыжке Олимпиады
13:17
Российская гимнастка Лилия Ахаимова прокомментировала итог опорного прыжка в финале Олимпиады в Токио.
«Эмоции хорошие, но хотелось прыгнуть получше. В первой попытке немного не удалось приземление, а вот второй довольна. Что касается оценок, финал всегда судят строже. Значит, я не прыгнула на более высокую оценку.
Что касается дальнейшей карьеры и октябрьского чемпионат мира, этот вопрос пока абсолютно открыт. Мне нужно хорошо подумать, посмотреть, как пройдет восстановление, что будет со здоровьем», — цитирует Ахаимову Telegram-канал ОКР.
В этой дисциплине российскую команду представляли Ахаимова и Ангелина Мельникова, занявшие 6-е и 5-е места. Ранее сборная России выиграла золотые медали в командном многоборье.
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