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Гимнаст Нагорный завоевал бронзовую медаль Олимпиады в упражнениях на перекладине

13:35
Никита Нагорный. Фото Reuters
Никита Нагорный. Фото Reuters
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Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на Олимпиаде в Токио.

Россиянин получил 14,533 балла.

Золото выиграл Даики Хасимото из Японии. Серебряным призером стал Тин Србич из Хорватии.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Перекладина

Финал

1. Даики Хасимото (Япония) — 15,066

2. Тин Србич (Хорватия) — 14,900

3. Никита Нагорный (Россия) — 14,533

4. Броди Мэлоун (США) — 14,200

5. Тайсон Булл (Австралия) — 12,466

6. Такеру Китанозо (Япония) — 12,333

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