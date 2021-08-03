Гимнаст Нагорный завоевал бронзовую медаль Олимпиады в упражнениях на перекладине
13:35
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на Олимпиаде в Токио.
Россиянин получил 14,533 балла.
Золото выиграл Даики Хасимото из Японии. Серебряным призером стал Тин Србич из Хорватии.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Перекладина
Финал
1. Даики Хасимото (Япония) — 15,066
2. Тин Србич (Хорватия) — 14,900
3. Никита Нагорный (Россия) — 14,533
4. Броди Мэлоун (США) — 14,200
5. Тайсон Булл (Австралия) — 12,466
6. Такеру Китанозо (Япония) — 12,333
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