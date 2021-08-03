Гимнаст Нагорный рассказал об условиях на Олимпиаде в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал об условиях на Олимпиаде в Токио.

«Условия? Мы люди, мы ко всему привыкаем. Если посмотреть на то, как люди живут в неразвитых странах, то там можно найти много счастливых людей. Мы просто подстроились под те правила, которые были и пытались выжать максимум», — рассказал Нагорный.

Во вторник, 3 августа, россиянин завоевал бронзовую медаль на перекладине Олимпиады в Токио.