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Гимнаст Нагорный рассказал об условиях на Олимпиаде в Токио

15:03
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Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал об условиях на Олимпиаде в Токио.

«Условия? Мы люди, мы ко всему привыкаем. Если посмотреть на то, как люди живут в неразвитых странах, то там можно найти много счастливых людей. Мы просто подстроились под те правила, которые были и пытались выжать максимум», — рассказал Нагорный.

Во вторник, 3 августа, россиянин завоевал бронзовую медаль на перекладине Олимпиады в Токио.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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