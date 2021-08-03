Гимнаст Нагорный рассказал об условиях на Олимпиаде в Токио
15:03
Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал об условиях на Олимпиаде в Токио.
«Условия? Мы люди, мы ко всему привыкаем. Если посмотреть на то, как люди живут в неразвитых странах, то там можно найти много счастливых людей. Мы просто подстроились под те правила, которые были и пытались выжать максимум», — рассказал Нагорный.
Во вторник, 3 августа, россиянин завоевал бронзовую медаль на перекладине Олимпиады в Токио.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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