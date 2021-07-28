Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал успехи российских атлетов в спортивной гимнастике.

«Для нас это семейный успех. Смотрим с дочерью, женой, друзьями. Родители моей жены, Валентина и Андрей Родионенко, — главный и старший тренеры по спортивной гимнастике нашей сборной. Для нас это особая гордость. Мы знаем этих спортсменов и тренеров, которые с ними работают, тот труд, который пришлось приложить. Чтобы создать такие команды, нужно очень много времени и терпения. Мы гордимся ребятами, родственниками и всеми, кто причастен к победе. Иногда и слезы наворачиваются. Даже у меня — я человек не сентиментальный. Но когда видишь, как на последнем снаряде ребята и девчонки выигрывают золото, преодолевая все трудности. Наши мальчишки спортивные гимнасты — герои, из них надо кумиров лепить, они сами себя сделали», — поделился Фетисов с корреспондентом «СЭ» Анастасией Гундоровой.

Также депутат отметил победу российского пловца Евгения Рылова в заплыве на 100 метров на спине.

«Женю Рылова я знаю, потому что он воспитанник округа, где я сейчас депутатствую, мы часто встречаемся. Знаю, насколько он уверен в себе как спортсмен. Меня просто гордость берет. Он сказал, что выиграет эту Олимпиаду. Поехал и выиграл, — рассказал Фетисов.

Сборная России (ОКР) находится на четвертом месте в общем медальном зачете Олимпиады. Российские спортсмены завоевали 7 золотых медалей, 8 серебряных и 4 бронзовых.