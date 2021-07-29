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Экс-игрок сборной Бразилии Адриану поддержал Симону Байлз

02:45
Адриану Лейте Рибейру. Фото Instagram
Адриану Лейте Рибейру. Фото Instagram
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Экс-футболист сборной Бразилии Адриану Лейте Рибейру высказалась по поводу критики в адрес американской гимнастки Симоны Байлз. Спортсменка решила сняться с личного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Симона Байлз... Я точно знаю, что происходит, и не позволю людям распинать вас. Будь счастлива и береги свою голову! Я прошел через это, и до сегодняшнего дня меня спрашивают об этом. Да простит Бог этих плохих людей», — написал Адриану в Instagram.

Публикация от Adriano imperador (@adrianoimperador)

28 июля стало известно, что 24-летняя Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.

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Евгений Козинов все материалы автора

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