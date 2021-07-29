Экс-глава Антидопинговой службы Госкомспорта: «Байлз могла сломаться безо всякого риталина»

Бывший глава Антидопинговой службы Госкомспорта Николай Дурманов поделился мнением о приеме американской гимнасткой Симоной Байлз метилфенидата.

«Симона действительно принимает этот препарат с детства, сама об этом как-то упоминала, а кроме того, эта же информация фигурировала в базе американской лаборатории и была предназначена для внутреннего пользования до тех пор, пока базу не вскрыли хакеры. Препарат серьезный, его более распространенное название — риталин.

Есть такая интересная болезнь, как СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Во многих странах, в том числе и у нас, ее не признают, хотя дискуссии на эту тему ведутся уже лет 50, если не больше. Но суть не в этом. Важно, что у риталина огромный рынок. Его активно используют офисные люди, студенты, если нужно подстегнуть себя, когда заканчиваются силы. В спорте риталин категорически запрещен, поскольку он ближайший родственник метамфетаминов. Но в спорте риталин более чем популярен. Байлз 24 года, и большую часть из них она находится в режиме жесточайшей моральной и физической эксплуатации. Симона вполне могла просто сломаться безо всякого риталина", — приводит слова Дурманова RT.

28 июля стало известно, что 24-летняя Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.