Российский гимнаст Артур Далалоян, который три месяца назад перенес операцию по поводу разрыва ахилла, рассказал, как ему удалось выступить в командном турнире и добиться олимпийской победы в Токио.

— Эмоции от нашей победы перекрывают всю боль, которую я испытал, — рассказал Далалоян. — Не могу сказать, что какой-то снаряд дался тяжелее. Начали мы более или менее спокойно, уверенно. К брусьям, к перекладине эмоции уже поднимались. А вольные — самый сложный снаряд, потому что он был у нас заключительным. А для меня это вообще были вторые вольные за всю подготовку, так сложилось. У Дениса тоже было много травм на ноги, для него вольные это непросто. А Никиту мы поставили в конце как козырь. Давид Белявский вел подсчеты, и если бы нам не хватало, то Никите пришлось бы отдуваться за всех. Но так как мы создали хороший отрыв, Никите оставалось ровно сделать свою комбинацию, с чем он просто идеально справился. Слов нет, как мы рады!

— Вы хромаете, даже когда просто ходите. На каком снаряде выступать было больнее всего?

— Не могу сказать, что мне больно. В принципе, когда после операции прошло три месяца, это скорее не боль, а дискомфорт. Сухожилие зашили с запасом, и оно теперь не такое эластичное, как было у меня всю жизнь. В месте операции постоянно какие-то спайки. Я этот дискомфорт чувствую постоянно. Даже когда хожу, и ночью от этого просыпаюсь. Мне сейчас стоять общаться тяжелее, чем там было выступать. Потому что устал и эмоции отступили.