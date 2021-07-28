«А давайте все снимемся. И все будем героями». Реакция болельщиков на решение Симоны Байлз

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отказалась от участия в индивидуальном многоборье на Играх в Токио.

Такое решение было принято после медобследования с целью, чтобы 24-летняя спортсменка могла сфокусироваться на психическом здоровье.

Болельщики в социальных сетях отреагировали на эту новость, и в большинстве поддержали спортсменку.

Pieter: «Что с ней случилось? Можно пожелать только здоровья».

Really sad to see this happen. Take care of yourself #SimoneBiles https://t.co/HtYPIEfIA5 — Jaxson Reid (@JaxsonReid2) July 28, 2021

Paul Le Comte: «Правильное решение. Здоровье важнее остального».

I'm glad Simone Biles is taking care of herself. — Lisa Brackmann ? ??? (@otherlisa) July 28, 2021

Delhorno: «Могу только пожелать ей удачи».

Sending all the love and support to Simone Biles ? — sarah? ? yeehaw season (@workbtsbalance) July 28, 2021

Aonald R. DeCicco: «А давайте все снимемся. И все будем героями».